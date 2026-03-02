Бизнесмен Умар Джабраилов найден мертвым в Москве

Россия
10:52, 2 марта 2026

Российскую студентку залили перцовкой в общежитии за просьбу не шуметь

В Ростове-на-Дону студентку залили перцовкой в общежитии за просьбу не шуметь
Майя Назарова

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

В Ростове-на-Дону студентку третьего курса Южного федерального университета (ЮФУ) залили перцовкой в общежитии за просьбу не шуметь в комнате. Об этом сообщил Telegram-канал Don Mash.

25-летняя россиянка поделилась, что по соседству с ней проживают трое молодых людей. Периодически они устраивали шумные вечеринки. В один из вечеров девушка не вынесла громких звуков и пошла разбираться со студентами.

Компания сразу встретила ее с агрессией. Один из юношей во время ссоры выронил телефон и напал на соседку с кулаками. Затем несчастную залили из баллончика, оттащили в ее же комнату и заперли. В общежитие приехали полицейские.

У пострадавшей взяли объяснения и попросили прийти в отдел, когда ей станет легче. Впоследствии девушка написала заявление на обидчиков. Студентка пояснила, что комендант защищает нападавших и считает ее сумасшедшей.

Ранее стало известно, что в Шахтах Ростовской области школьник залил перцовкой мальчика-инвалида и избежал наказания.

