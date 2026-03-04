Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
23:44, 4 марта 2026Мир

Подсчитана стоимость одного дня операции США против Ирана

Журналист Юссеф: Расходы на операцию США в Иране составляют $1 млрд в день
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
СюжетКонфликт Израиля и Ирана

Фото: U.S. Navy / Reuters

Расходы США на военную операцию в Иране составляют один миллиард долларов в день. Об этом в соцсети X сообщила журналист издания Atlantic Нэнси Юссеф.

По ее утверждению, такую сумму ей озвучил источник в американском конгрессе после брифинга, организованного Министерством войны США. Однако, уточняет репортер, цифра пока является предварительной.

28 февраля США и Израиль начали боевые действия против Ирана. Целями операции стали объекты командования Корпуса стражей исламской революции, аэродромы, пункты запуска беспилотников и средства противовоздушной обороны.

В свою очередь, Иран нанес ответные удары по Израилю и военным базам США в Бахрейне, Катаре, Кувейте и Иордании. Советник верховного лидера Исламской Республики Мохаммад Мохбер заявил, что Тегеран намерен продолжать военный конфликт с США и Израилем «сколько угодно».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Европа бьет сама по себе». Страну НАТО заподозрили в организации атаки на российский газовоз. Новые подробности атаки на судно

    Россиянам назвали способы защиты своих аккаунтов при утрате номера

    Дмитриев дал совет при остановке поставок газа Россией в Европу

    Трамп оценил военную операцию в Иране

    Израиль потребовал разъяснений от США из-за Ирана

    Подсчитана стоимость одного дня операции США против Ирана

    Названо «смертоносное оружие» Ирана в войне против США

    Белый дом раскритиковал «раздачу лучшего оружия» Украине

    В Израиле сообщили о начале наступления курдов на Иран

    Премьер Словакии резко высказался о Зеленском

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok