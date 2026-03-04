Реклама

Экономика
08:48, 4 марта 2026Экономика

Популярность красной икры в России объяснили

ВАРПЭ: Производство икры выросло в России в 2025 году на 8,4 %
Дмитрий Воронин

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

Общий объем производства всех видов икры в России вырос в 2025 году на 8,4 процента, до 68,9 тысячи тонн. Об этом со ссылкой на данные Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ) сообщает ТАСС.

При этом отмечается, что выпуск красной икры увеличился в отчетный период на 21 процент, а вылов тихоокеанских лососей — на 42 процента. С учетом того, что производство черной икры в стране последовательно растет вслед за ростом производства осетровых, красная икра все же остается самым популярным видом икры в стране, занимая «самую выгодную маркетинговую нишу», объяснили в ВАРПЭ.

Общий объем икорного рынка в РФ там оценили в 17-20 тысяч тонн в год при выпуске 12,4 тысячи тонн красной икры в 2025-м.

Ранее в Рыболовном союзе заявили, что опустошающий спрос на красную икру в предновогодний период в России привел к концу второй декады января к исчерпанию ее запасов.

