Экономика
15:43, 20 января 2026Экономика

Предновогодний спрос россиян на икру назвали опустошающим

Рыбный союз: Предновогодний спрос россиян на икру «опустошил» оптовые запасы
Дмитрий Воронин

Фото: zefirchik06 / Shutterstock / Fotodom

Спрос на красную икру в предновогодний период в России был очень высоким и привел к исчерпанию ее запасов, заявили в Рыболовном союзе.

«У крупнейшего в России трейдера красной икры не осталось предложений весовой икры, участники рынка анализируют сложившуюся ситуацию и формируют коммерческие предложения», — подчеркнули в организации. Там отметили, что спрос на икру перед праздниками «буквально "опустошил" оптовые запасы».

Оптовые цены на икру горбуши сейчас составляют от 5,7 до 7 тысяч рублей за килограмм, а икры кеты — от 5 до 7,2 тысячи, указали в Рыбном союзе. В январе цены немного выросли, но год к году упали на 18 и 17 процентов соответственно, следует из представленных материалов.

Как рассказал ранее глава Росрыболовства Илья Шестаков, в 2025 году в стране было произведено 14-15 тысяч тонн красной икры, что более чем на треть превышает прошлогодние уровни.

