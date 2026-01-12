Реклама

Экономика
09:19, 12 января 2026Экономика

Объемы производства популярного деликатеса в России оценили

Глава Росрыболовства Шестаков: Выпуск красной икры вырос более чем на треть
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Nordroden / Shutterstock / Fotodom

По итогам 2025 года суммарные объемы производства красной икры в России увеличились более чем на треть в сравнении с показателем за 2024-й. О резком росте выпуска популярного деликатеса в стране заявил глава Росрыболовства Илья Шестаков, его слова приводит РИА Новости.

За отчетный период в России произвели в общей сложности 14-15 тысяч тонн красной икры, уточнил он. Прирост показателя в годовом выражении составил 35 процентов. Выпущенной продукции хватит для удовлетворения спроса на внутреннем рынке, резюмировал Шестаков.

Ранее он заявил, что России не грозит нехватка красной икры. Ассортимент деликатеса на прилавках российских магазинов, отмечал Шестаков, — достаточно широкий.

Несмотря на это, средняя стоимость красной икры в регионах продолжает оставаться высокой. В ноябре 2025 года показатель составил 9365 рублей за килограмм. Самые высокие цены были зафиксированы в Мурманской области, самые низкие — в Удмуртии.

