Риски нехватки красной икры в России оценили

Глава Росрыболовства Шестаков: Красной икры в России будет достаточно

В настоящее время весомых предпосылок для дефицита красной икры на российском рынке нет. Об этом заявил глава Росрыболовства Илья Шестаков, его слова приводит ТАСС.

В 2025 году, отметил он, суммарные объемы выпуска красной икры в стране увеличились на 30-35 процентов в сравнении с прошлогодним показателем. Ассортимент деликатеса на прилавках российских магазинов будет широким. «Объемов будет достаточно<...>. Российские рыбаки предоставят ассортимент», — констатировал руководитель отраслевой организации.

Что касается конечной стоимости продукта, добавил Шестаков, то сотрудники Росрыболовства не могут повлиять на нее. Разница розничных и отпускных цен может быть кратной. «По икре в два раза может варьироваться», — резюмировал он.

В ноябре 2025 года средняя стоимость красной икры в России достигла 9365 рублей за килограмм. Самый высокий показатель Росстат зафиксировал в Мурманской области. В этом регионе килограмм икры в последний месяц осени обходился покупателям в 11,4 тысячи рублей. Дешевле всего продукция стоила в Удмуртии (6958 рублей). Глава Союза потребителей России Алексей Койтов рекомендовал гражданам заранее закупиться икрой, так как в преддверии новогодних праздников этот продукт традиционно начинает дорожать.