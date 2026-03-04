Президент постсоветской страны постановил установить пожизненный срок за педофилию

Мирзиеев подписал указ о пожизненном сроке за педофилию в Узбекистане

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев подписал указ о пожизненном сроке за педофилию, а также за сексуальные домогательства. Соответствующий документ опубликован на сайте главы республики.

«Установление в Уголовном кодексе наказания в виде соответственно пожизненного лишения свободы и длительного срока лишения свободы в отношении лиц, ранее судимых за преступления против половой свободы несовершеннолетних, вступление с ними в половую связь и совершение развратных действий» — говорится в документе.

Акт также прописывает усиление административной ответственности за сексуальное домогательство и установление доверительных отношений с несовершеннолетним лицом в интернете с целью сексуальной эксплуатации.

Это не первое подобное изменение законодательства на постсоветском пространстве. В 2024 году президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев также ввел аналогичные меры в законодательстве страны.