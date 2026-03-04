Путин начал совещание с кабмином

Путин начал совещание с правительством России

Президент России Владимир Путин начал совещание с правительством страны. Об этом сообщает РИА Новости.

Во время мероприятия глава государства обсудит с кабмином тему обновления общественного транспорта в регионах, а также другие острые и оперативные вопросы.

Затем Путин примет участие в открытии ряда новых образовательных учреждений по видеоконференцсвязи.

В конце февраля президент провел совещание с членами Совета безопасности России. Во время него глава государства обсудил вопросы, которые касаются укрепления основ конституционного строя.