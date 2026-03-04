Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
16:59, 4 марта 2026Россия

Путин начал совещание с кабмином

Путин начал совещание с правительством России
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Sputnik / Gavriil Grigorov / Pool / Reuters

Президент России Владимир Путин начал совещание с правительством страны. Об этом сообщает РИА Новости.

Во время мероприятия глава государства обсудит с кабмином тему обновления общественного транспорта в регионах, а также другие острые и оперативные вопросы.

Затем Путин примет участие в открытии ряда новых образовательных учреждений по видеоконференцсвязи.

В конце февраля президент провел совещание с членами Совета безопасности России. Во время него глава государства обсудил вопросы, которые касаются укрепления основ конституционного строя.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Иран поставил ультиматум Израилю

    Хегсет ответил на вопрос о причастности США к удару по школе в Иране

    Армия России нанесла удары по Одесской и Николаевской областям

    Россияне потеряли возможность легализоваться в одной постсоветской стране

    Немецкий поставщик премиальных машин в Россию получил срок за обход санкций

    Банк России предупредил об угрозе для дальнейшего снижения ставки

    Раскрыто время полета из ОАЭ в Россию после начала конфликта

    Жителю Москвы придется ответить за бобра

    Наталью Водянову с мужем-миллиардером заметили на показе в Париже

    В США признали ошибку в операции против Ирана

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok