Силовые структуры
11:40, 4 марта 2026Силовые структуры

Раскрыто решение суда на помещение известного криминального авторитета в карцер

Суд признал законным помещение криминального авторитета Итальянца в карцер
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Московский городской суд постановил, что криминального авторитета Андрея Кочуйкова, более известного по прозвищу Итальянец, правомерно сажали в карцер во время отбытия наказания в колонии. Об этом «Ленте.ру» рассказали в пресс-службе судов общей юрисдикции города.

Как сообщает РЕН ТВ в своем Telegram-канале, речь идет об инциденте, произошедшем летом 2023 года. Тогда Итальянец получил выговор от администрации колонии за то, что вовремя не заправил кровать и не надел брюки. После освобождения он подал в суд на надзирателей и выиграл его.

Сейчас суд отменил то решение, признал наказание законным, а в исковых требованиях фигуранта отказал.

Ранее сообщалось, что в августе 2023 года Кочуйков получил выговор в колонии за то, что вовремя не заправил кровать и не надел хлопчатобумажные брюки. Заключенный пытался доказать, что в то утро плохо себя чувствовал, поэтому не успел закончить с процедурами, однако его поместили в ШИЗО на семь суток.

