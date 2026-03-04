Риски подорожания огурцов в России из-за войны в Иране оценили

Аналитик Березнюк: Война в Иране никак не отразится на ценах на огурцы в России

Война в Иране никак не отразится на динамике цен на огурцы в России. Об этом заявил управляющий партнер компании Agro and Food Communications Илья Березнюк. Его слова приводит RT.

Российские аграрии, пояснил аналитик, обеспечивают подавляющую часть потребностей в огурцах на внутреннем рынке. Доля импорта составляет порядка 5-10 процентов.

Что касается Ирана, то на долю этой страны приходится около процента российского импорта огурцов. На этом фоне ожидать, что популярные овощи начнут дорожать из-за эскалации на Ближнем Востоке, не приходится, заверил эксперт. «Текущая ситуация никак не отразится на ситуации и ценовой динамике в отношении огурцов», — констатировал Березнюк.

Впрочем, огурцы в России и без того резко подорожали в начале этого года. По итогам января средняя розничная цена этих овощей на внутреннем рынке увеличилась на 32,7 процента. В результате огурцы оказались одними из самых подорожавших в стране продуктов питания. В некоторых регионах их стоимость вплотную приблизилась к тысяче рублей за килограмм, а в Норильске — и вовсе превысила эту психологическую отметку.

Аналитики «Руспродсоюза» объясняли подобную динамику в том числе увеличившимися издержками производителей, включая затраты на освещение и обогрев теплиц. Эксперты назвали резкое подорожание огурцов сезонным явлением и спрогнозировали скорую стабилизацию цен на популярные у россиян овощи.