Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
18:20, 4 марта 2026Экономика

Риски подорожания огурцов в России из-за войны в Иране оценили

Аналитик Березнюк: Война в Иране никак не отразится на ценах на огурцы в России
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

Война в Иране никак не отразится на динамике цен на огурцы в России. Об этом заявил управляющий партнер компании Agro and Food Communications Илья Березнюк. Его слова приводит RT.

Российские аграрии, пояснил аналитик, обеспечивают подавляющую часть потребностей в огурцах на внутреннем рынке. Доля импорта составляет порядка 5-10 процентов.

Что касается Ирана, то на долю этой страны приходится около процента российского импорта огурцов. На этом фоне ожидать, что популярные овощи начнут дорожать из-за эскалации на Ближнем Востоке, не приходится, заверил эксперт. «Текущая ситуация никак не отразится на ситуации и ценовой динамике в отношении огурцов», — констатировал Березнюк.

Впрочем, огурцы в России и без того резко подорожали в начале этого года. По итогам января средняя розничная цена этих овощей на внутреннем рынке увеличилась на 32,7 процента. В результате огурцы оказались одними из самых подорожавших в стране продуктов питания. В некоторых регионах их стоимость вплотную приблизилась к тысяче рублей за килограмм, а в Норильске — и вовсе превысила эту психологическую отметку.

Аналитики «Руспродсоюза» объясняли подобную динамику в том числе увеличившимися издержками производителей, включая затраты на освещение и обогрев теплиц. Эксперты назвали резкое подорожание огурцов сезонным явлением и спрогнозировали скорую стабилизацию цен на популярные у россиян овощи.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Подлодка США потопила иранский фрегат в тысячах километров от Персидского залива. Удар торпеды по кораблю сняли на видео

    Назван неочевидный провокатор нескольких видов рака

    Соловьев оценил спортивную форму Макрона фразой «он не мачо, он ни о чем»

    В России предложили вернуть людям деньги за отмененные туры на Ближний Восток

    Мальта отказалась эвакуировать экипаж атакованного российского газовоза

    Путин установил численность ВС России

    Риски подорожания огурцов в России из-за войны в Иране оценили

    Стала известна судьба пострадавших при атаке на российский газовоз в Средиземном море

    В России отреагировали на решение МОК не отстранять американских и израильских спортсменов

    В России ответили на ноту Эстонии из-за ледокола

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok