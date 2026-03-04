Россиянин описал отношения с девушками в Чехии словами «урок экономики вместо романтики»

Приехавший в Чехию россиянин описал отношения с местными девушками словами «урок экономики вместо романтики». Своим мнением он поделился с блогом «Валери лайт» на платформе «Дзен».

Гражданин России по имени Михаил сообщил, что первый культурный шок в общении с чешкой он испытал во время ужина в ресторане. Когда паре принесли чек, мужчина планировал оплатить всю стоимость трапезы, но жительница Европы предложила разделить счет и оплатить только те блюда, который каждый заказывал себе сам. «Чешки не ждут, что за них будут платить. Многие воспринимают это как попытку поставить их в зависимое положение или "купить"», — отметил россиянин.

Мужчина подчернул независимость европеек: они гордятся тем, что могут самостоятельно зарабатывать на жизнь и обеспечивать семью. Поэтому он считает, что жительницы Чехии любят больше комплименты, адресованные их уму, а не красоте. «Они не привыкли бурно выражать эмоции. В их культуре сдержанность — норма. Если чешка сказала спасибо и улыбнулась — это уже много», — добавил рассказчик.

При этом в быту чешки предпочитают разделять обязанности, но не завсимо от «мужской» или «женской» работы, а на основании того, кто свободен и кто меньше устал от работы. «Романтика по-чешски — это совместный поход в горы, приготовление ужина дома, просмотр фильма под пледом. И никаких букетов без повода или серенад под окном», — заключил Михаил.

