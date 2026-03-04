Россиянка описала мужчин в Египте словами «не стесняются рассматривать женщин»

Российская тревел-блогерша Саша Коновалова побывала в Египте и описала привычки местных мужчин словами «не стесняются рассматривать женщин». Своим мнением она поделилась в личном блоге на платформе «Дзен».

Автор материала рассказала подписчикам, что ездит в эту ближневосточную страну много лет. Однако она так и не смогла привыкнуть к тому, что египтяне оказывают повышенное внимание к одиноким женщинам: мужчины могут пытаться заговорить с ними или пригласить в кафе даже во время работы таксистом. «В Египте я чувствую себя в безопасности, я абсолютно не боюсь местных мужчин. Но все же не очень люблю выходить куда-то одна», — признавалась опытная туристка.

Россиянка также отметила, что в Египте «все держится на чаевых». Так, за хороший сервис или уборку номера отдыхающим придется доплачивать по несколько долларов в день самому сотруднику, чтобы тот прилежно выполнял свои обязанности.

Ранее Коновалова назвала пугающие ее вещи в путешествиях. Женщина призналась подписчикам, что боится потерять телефон с российской сим-картой.