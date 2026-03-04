Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
09:00, 4 марта 2026Путешествия

Россиянка описала мужчин в Египте словами «не стесняются рассматривать женщин»

Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Freepik

Российская тревел-блогерша Саша Коновалова побывала в Египте и описала привычки местных мужчин словами «не стесняются рассматривать женщин». Своим мнением она поделилась в личном блоге на платформе «Дзен».

Автор материала рассказала подписчикам, что ездит в эту ближневосточную страну много лет. Однако она так и не смогла привыкнуть к тому, что египтяне оказывают повышенное внимание к одиноким женщинам: мужчины могут пытаться заговорить с ними или пригласить в кафе даже во время работы таксистом. «В Египте я чувствую себя в безопасности, я абсолютно не боюсь местных мужчин. Но все же не очень люблю выходить куда-то одна», — признавалась опытная туристка.

Россиянка также отметила, что в Египте «все держится на чаевых». Так, за хороший сервис или уборку номера отдыхающим придется доплачивать по несколько долларов в день самому сотруднику, чтобы тот прилежно выполнял свои обязанности.

Ранее Коновалова назвала пугающие ее вещи в путешествиях. Женщина призналась подписчикам, что боится потерять телефон с российской сим-картой.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В США отказались от ответственности за ситуацию на Ближнем Востоке

    Россия резко нарастила закупки турецких помидоров

    Популярный в России комик стал иначе общаться с друзьями из-за эмиграции

    Капризов установил клубный рекорд «Миннесоты»

    СК нашли пропавшего в российском регионе 17-летнего подростка

    Жителям Ирана предрекли страшное будущее из-за конфликта с США

    Мужчина оказался на грани смерти после попытки суицида и увидел ад

    Интимные моменты дочери российского миллиардера с новым бойфрендом попали на фото

    Samsung извинилась за свои смартфоны

    Россиянка описала мужчин в Египте словами «не стесняются рассматривать женщин»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok