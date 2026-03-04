Российский «Радон-О» подтвердил эффективность против БПЛА

«Ростех»: Российский комплекс «Радон-О» подтвердил эффективность против БПЛА

Российский антидроновый комплекс «Радон-О» подтвердил эффективность против беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом в Telegram сообщает госкорпорация «Ростех».

По данным компании, в состав комплекса входят радиолокационная станция «Буг», радиомодуль «Терней-М», оптико-электронная система «Неман» и подсистема радиоэлектронного подавления «Двина-50», работа которых управляется системой «Дон».

«Система продемонстрировала высокую эффективность как против коммерческих квадрокоптеров, так и против более сложных аппаратов, способных менять каналы связи», — заявили в госкорпорации.

В декабре 2025 года ТАСС со ссылкой на разработчика сообщил, что российская лазерная антидроновая система Laserbuzz впервые успешно поразила беспилотник на расстоянии один километр.

В октябре агентство рассказало, что российская компания Amast Power Lines создала антидроновую универсальную опорную конструкцию КОЗ-У-Ш, предназначенную для защиты от атак беспилотных летательных аппаратов массой не более 200 килограммов.