12:01, 4 марта 2026Авто

Российский рынок разогнался по числу проданных машин

«Автостат»: Продажи новых автомобилей в России достигли 80 тысяч машин
Марина Аверкина

Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

В последний месяц зимы российский авторынок разогнался до 80 тысяч проданных машин, что превосходит показатели февраля прошлого года на 2,5 процента. Об этом сообщает «Автостат». Но по сравнению с январем 2026 года аналитики отметили незначительное снижение — на 0,7 процента.

Специалисты связывают положительную динамику с эффектом низкой базы 2025 года. К слову, год назад было продано только 78 тысяч новых легковых машин, и прошлый февраль стал худшим за весь год по данному показателю.

Если же оценивать результаты за первые два месяца года, суммарный объем реализации остается в минусе. С января по февраль 2026 года включительно в России было продано 160,6 тысячи новых автомобилей, что на 3,9 процента уступает значению аналогичного периода годичной давности.

Ранее российские автовладельцы назвали недоработки почти идеального китайского кроссовера Changan CS55 Plus.

