Сексолог дала совет отказывающимся от орального секса мужчинам

Сексолог Кортни Бойер объяснила, почему некоторые мужчины отказываются от доставления женщинам оргазма с помощью орального секса, и дала им совет. Ее рекомендацию приводит издание Metro.

По словам Бойер, многие мужчины привыкли воспринимать оральный секс как нечто, что получают именно они. «Если в центре внимания всегда было их удовольствие, возвращение этого удовольствия может казаться необязательным, а не необходимым», — говорит она.

Сексолог добавила, что этот эффект усугубляется тем, что женское удовольствие во многих культурах считалось чем-то постыдным. «Когда мы растем в культурах, которые подвергают цензуре желания женщин, но нормализуют мужские, это клеймо остается», — добавила она.

Бойер предупредила мужчин, что отказ от орального секса может спровоцировать аналогичное желание у их партнерш. Сексолог подчеркнула, что важно прислушиваться к потребностям женщин и заботиться об их удовольствии.

«Сексуальная щедрость связана с эмоциональной щедростью. Лично я бы рассталась с человеком, если бы он не был заинтересован в оральном сексе в мою сторону или испытывал отвращение и безразличие к нему. То, как человек проявляет себя в интимной обстановке, говорит о том, как он будет проявлять себя везде», — заключила сексолог.

Ранее мужчины рассказали, чем просмотр порно оказался им полезен. Так, один из них признался, что благодаря фильмам для взрослых научился доставлять удовольствие партнерше во время орального секса.