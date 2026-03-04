Силовики сообщили о переброске под Сумы бойцов украинского спецназа

Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) перебросило под Сумы иностранных наемников и бойцов группы 140-го центра спецназа. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на источник в российских силовых структурах.

«Пытаясь сдержать продвижение наших штурмовиков в Шосткинском районе Сумской области, враг перебросил несколько групп из 140 центра ССО и иностранных наемников в район села Коренек, где они должны "повысить мотивацию" мобилизованных солдат», — рассказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что Российская армия взяла под контроль Бобылевку в Сумской области. Потери ВСУ на этом направлении превысили 205 военнослужащих.