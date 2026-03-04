Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатр
17:01, 4 марта 2026Культура

Слава обратилась к зрителям после скандального концерта

Певица Слава назвала критику после концерта в Пензе проплаченной акцией
Ольга Коровина

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Певица Слава (настоящее имя — Анастасия Сланевская) обратилась к поклонникам после скандального концерта, на котором якобы вышла на сцену в состоянии алкогольного опьянения. Соответствующие видео она опубликовала в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Исполнительница вновь объяснила, что плохо себя чувствовала во время выступления, но отмена шоу обернулась бы для нее крупным штрафом. Критику со стороны зрителей она назвала проплаченной акцией.

«Скорее всего, вам это проплатили. И вам это очень сильно откликнется», — заявила певица. Она подчеркнула, что уже обратилась в суд, но также намекнула, что последствия для хейтеров неизбежны из-за ее «сильной энергии».

«Мы, артисты, не хотим бояться на сцене, что выбежит какая-то пьяная тетка. Мы хотим отдаваться душой», — заключила Слава.

Ранее зрители концерта Славы в Пензе пожаловались, что певица вышла на сцену в пьяном виде и еле стояла на ногах. После неудачного выступления артистка опубликовала в соцсетях видео, на котором в слезах рассказала о плохом самочувствии. По словам исполнительницы, концертный директор настоял, чтобы она выступила, хотя она не могла встать с постели и ничего не соображала из-за таблеток. Она также сообщила, что хочет покончить с собой после позора.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Иран поставил ультиматум Израилю

    Хегсет ответил на вопрос о причастности США к удару по школе в Иране

    Армия России нанесла удары по Одесской и Николаевской областям

    Россияне потеряли возможность легализоваться в одной постсоветской стране

    Немецкий поставщик премиальных машин в Россию получил срок за обход санкций

    Банк России предупредил об угрозе для дальнейшего снижения ставки

    Раскрыто время полета из ОАЭ в Россию после начала конфликта

    Жителю Москвы придется ответить за бобра

    Наталью Водянову с мужем-миллиардером заметили на показе в Париже

    В США признали ошибку в операции против Ирана

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok