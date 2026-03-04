Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
02:48, 4 марта 2026Наука и техника

Солнце выбросило гигантский протуберанец размером около миллиона километров

ИКИ РАН: Солнце выбросило гигантский протуберанец размером около млн километров
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Victor Lisitsyn / Globallookpress.com

Солнце выбросило гигантский протуберанец размером около миллиона километров, об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.

Протуберанец был выброшен в направлении северного полюса звезды. Последний раз массовые выбросы протуберанцев таких размеров наблюдались в ноябре 2025 года.

Ученые напомнили, что крупные протуберанцы имеют высокую плотность плазмы и сильные магнитные поля, поэтому являются одним из самых опасных явлений. Однако этот случай не окажет влияния на Землю, поскольку протуберанец улетел почти вертикально вверх от Солнца.

Ранее в ИКИ РАН рассказали, что на обращенной к Земле стороне Солнца пропали все пятна. Поскольку энергия для солнечных вспышек черпается из магнитных полей, число и площадь пятен связаны с уровнем солнечной активности.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Иран заявил об установлении полного контроля над Ормузским проливом

    Солнце выбросило гигантский протуберанец размером около миллиона километров

    Зеленскому стали чаще желать смерти

    Блогершу Лерчек госпитализировали в онкореанимацию

    Американскому сенатору стало «страшнее, чем когда либо» после брифинга по Ирану

    Одна связанная с нижним бельем привычка женщины натолкнула ее бойфренда на мысль об измене

    В Иране заявили о поражении американского эсминца

    Армия обороны Израиля начала масштабную серию ударов по Ирану

    Из Дубая в Москву вылетел первый с начала конфликта рейс Emirates

    Спецборт МЧС России с покинувшими Иран россиянами вылетел из Азербайджана

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok