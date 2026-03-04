ИКИ РАН: Солнце выбросило гигантский протуберанец размером около млн километров

Солнце выбросило гигантский протуберанец размером около миллиона километров, об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.

Протуберанец был выброшен в направлении северного полюса звезды. Последний раз массовые выбросы протуберанцев таких размеров наблюдались в ноябре 2025 года.

Ученые напомнили, что крупные протуберанцы имеют высокую плотность плазмы и сильные магнитные поля, поэтому являются одним из самых опасных явлений. Однако этот случай не окажет влияния на Землю, поскольку протуберанец улетел почти вертикально вверх от Солнца.

Ранее в ИКИ РАН рассказали, что на обращенной к Земле стороне Солнца пропали все пятна. Поскольку энергия для солнечных вспышек черпается из магнитных полей, число и площадь пятен связаны с уровнем солнечной активности.

