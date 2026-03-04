Союзники Трампа усомнились в операции против Ирана

Politico: У Трампа истекает время, чтобы объяснить сторонникам атаку на Иран

Даже ближайшие союзники президента США Дональда Трампа выражают сомнения в целесообразности военных действий против Тегерана. Об этом сообщает Politico со ссылкой на источники.

По данным издания, администрация американского лидера не смогла объяснить сторонникам, зачем именно были нанесены ракетные удары по Ирану.

«Союзники Трампа предупреждают, что время у Белого дома, чтобы убедить самых лояльных сторонников президента, быстро истекает», — сказано в сообщении.

При этом отмечается, что администрация США продолжает приводить различные аргументы в поддержку своих действий, включая угрозу со стороны ядерной программы Ирана, баллистические ракеты и возможные атаки против Израиля.

Ранее сенатор-демократ от штата Массачусетс Эд Марки заявил, что президент США Дональд Трамп не планирует завершать масштабную военную операцию против Ирана в ближайшее время. «Я только что вышел с секретного брифинга по Ирану, и он лишь подтвердил то, что мы уже знали. Дональд Трамп ведет незаконную войну, и у него нет плана, как ее прекратить», — сказал политик.