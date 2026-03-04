Реклама

17:35, 4 марта 2026

Стали известны сроки вступления в силу 15-процентных пошлин США

Минфин США: Глобальные 15-процентные пошлины вступят в силу на этой неделе
Кирилл Луцюк
СюжетПошлины США

Фото: Nicolas Economou / NurPhoto via Getty Images

На этой неделе, вероятнее всего, в силу вступят 15-процентные глобальные пошлины, введенные президентом США Дональдом Трампом. Об этом заявил министр финансов Соединенных Штатов Скотт Бессент. Его процитировал канал CNBC.

Нынешний уровень тарифа составляет 10 процентов. Как подчеркнул Бессент, через пять месяцев ставки таможенных пошлин в США вернутся к уровню, существовавшему до того, как Верховный суд отменил «взаимные» пошлины Трампа.

В связи с этим канал напомнил, что в 2025 году глава Белого дома без разрешения Конгресса ввел широкий спектр пошлин на импорт из большинства других стран, воспользовавшись Законом о международных чрезвычайных экономических полномочиях. Однако 20 февраля Верховный суд пришел к выводу, что Трамп не имел законных оснований обходить Конгресс, используя названный документ.

По словам главы Белого дома, все страны хотят сохранить действующие торговые соглашения с США, но их условия могут быть ужесточены.

До этого Европейская комиссия пришла к выводу, что Вашингтон нарушил условия торговой сделки, которая была заключена с Брюсселем.

