Культура
20:30, 4 марта 2026Культура

Стало известно число угрожающих украинской безопасности российских артистов

РИА Новости: 140 российских артистов считают угрозой нацбезопасности Украины
Евгений Шульгин
Евгений Шульгин

Фото: Adam Gray / AP

РИА Новости посчитали российских артистов, которые на Украине входят в список представляющих угрозу национальной безопасности страны. Их оказалось 140 человек.

Сообщается, что всего в списке, который регулярно пополняет министерство культуры Украины, значатся 251 человек.

Последний раз реестр пополнялся в начале 2026 года. На Украине считают угрозой нацбезопасности актеров, режиссеров и певцов в диапазоне от Михаила Боярского и Юрия Гальцева до Федора Бондарчука и «Вороваек».

23 января стало известно, что угрозой нацбезопасности Украины была признана певица Любовь Успенская. Отмечалось, что артистка поддерживает Россию, выступала с концертами в Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР), а также в Крыму.

