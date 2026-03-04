Турист с биполярным расстройством домогался девушки в аэропорту Европы и нюхал ее волосы

Бразильский турист с психическим расстройством домогался девушки в аэропорту Европы и угодил под суд. Подробностями истории поделился портал BreakingNews.ie.

Уточняется, что инцидент в воздушной гавани Дублина произошел 4 августа 2025 года, но заседание Дублинского окружного уголовного суда, на котором 56-летний Рожерио Афонсо признал себя виновным, состоялось только в марте 2026-го. Известно, что мужчина находится под стражей с момента ареста в день совершения преступления.

В материалах дела говорится, что во время визита в Ирландию Афонсо не принимал антипсихотические препараты, несмотря на то что 13 лет назад у него диагностировали биполярное расстройство. В аэропорту он понюхал волосы 19-летней девушки, которая сразу же попыталась скрыться от странного мужчины. Тот начал преследовать ее до улицы, а затем крепко обнял и поцеловал в обе щеки и шею.

Девушке удалось вырваться из объятий Афонсо и вернуться в терминал в поисках помощи. Она забежала в женский туалет и рассказала уборщице о своей проблеме. Вскоре после этого на место прибыла полиция.

Адвокат мужчины Мария Броснан отметила в суде, что действия ее клиента были совершенно нехарактерны для него, и он глубоко раскаивается. В свое оправдание Афонсо заявил, что поцелуи в обе щеки являются обычным делом в Бразилии, но все же признался, что его поведение было «совершенно неуместным».

