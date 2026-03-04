Реклама

15:37, 4 марта 2026

У Индии возникла проблема с импортом российской нефти

Энергетик Фролов: Россия не сможет резко нарастить экспорт нефти в Индию
Кирилл Луцюк

Фото: Alexander Manzyuk / Reuters

Россия не сможет резко увеличить экспорт нефти в Индию, предположил эксперт-энергетик, главный редактор портала «ИнфоТЭК» Александр Фролов. Его процитировало ТАСС.

По его словам, это объясняется тем, что Москва уже продает Нью-Дели нефть в объемах, которые близки к российским экспортным возможностям. Фролов напомнил, что по итогам 2025 года Индия купила у России столько же нефти, сколько было ею суммарно приобретено у Ирака и Саудовской Аравии. В первые два месяца 2026 года прямые российские поставки немного сократились, но из этого не следует делать вывод, что у Индии появились крупные альтернативные источники этого углеводорода.

«Проблема для Индии в том, что наш экспорт не падал, когда сокращались прямые закупки. То есть либо наша нефть шла на другие рынки, либо направлялась в Индию не в полной мере прямыми путями», — констатировал эксперт.

Он объяснил, что тех 140 миллионов баррелей российской нефти, которая в настоящее время находится в море на танкерах, не хватит для покрытия того дефицита, с которым рискует столкнуться Индия и другие страны из-за ситуации в Ормузском проливе.

До этого вице-премьер России Александр Новак заявил, что Москва готова нарастить объемы нефтяного экспорта на китайский и индийский рынки, если со стороны последних поступит соответствующий запрос.

