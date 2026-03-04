Реклама

Россия
12:58, 4 марта 2026Россия

Участвовавший в чеченской кампании боец рассказал о спасении сослуживцев на СВО

Боец СВО с позывным Ос рассказал, что вывел из-под обстрела ВСУ сослуживцев
Майя Назарова

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Боец специальной военной операции (СВО) с позывным Ос, участвовавший в одной из чеченских кампаний, рассказал о спасении сослуживцев. В беседе с RT он заявил, что вывел солдат из-под обстрела Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Мужчина признался, что добровольно подписал контракт с Минобороны еще в 2022 году. В феврале 2024 года под Крынками ему дали сводный отряд: нужно было выйти на определенную точку в населенном пункте.

Как отметил военнослужащий, отряд должен был проскочить незамеченным и занять позицию. Там же в тот момент работали российские штурмовики.

«Мне нужно было понять: это наши штурмовики или украинцы? Нас по-русски спросили: "Вы кто такие?" — "Мы свои". И тут же начали потрошить нас из пулемета. За эти доли секунды мои парни успели рассредоточиться и начать отстреливаться. Меня ранило в живот, у меня один "двухсотый" и три "трехсотых"», — вспомнил боец. Ос после тяжелой травмы сумел добраться на ногах до сослуживцев.

Ему провели уже несколько операций. Военный получил медаль «За отвагу» и орден Мужества — за СВО.

Ранее сообщалось, что командир российской штурмовой группы Вячеслав Переярченко во время штурма позиций ВСУ отвлек огонь на себя. Это позволило его подчиненным занять позицию без потерь.

