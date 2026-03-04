Украина потребовала от Венгрии почтить память жертв Великой Отечественной войны

МИД Украины: Венгрии следует почтить память жертв Корюковской резни

Венгрии следует публично почтить память жертв Корюковской резни, которую во время Великой Отечественной войны учинили отряды СС и солдаты венгерской Королевской армии. К этому Будапешт призвал МИД Украины.

«Украина благодарна президенту Германии Франку-Вальтеру Штайнмайеру, который в 2022 году посетил Корюковку и почтил память жертв. (...) Убеждены, что шаги по чествованию памяти жертв Корюковской резни были бы уместными и со стороны официального Будапешта», — говорится в публикации.

Корюковская трагедия — историографическое название карательной операции на территории Черниговской области, которую с 1 на 2 марта 1943 года провели отряды СС и солдаты 105-й легкой дивизии под командованием генерал-лейтенанта Золтана Йогана Алдя-Папа. В результате резни погибли около 6700 человек.

Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто обвинил президента Украины Владимира Зеленского во лжи о неисправности нефтепровода «Дружба».

26 февраля Венгрия выдвинула требование ЕС отправить на Украину независимую комиссию, которая расследует обстоятельства повреждения «Дружбы» и возможность возобновления работы объекта.