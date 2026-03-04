Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
11:23, 4 марта 2026Бывший СССР

Украина потребовала от Венгрии почтить память жертв Великой Отечественной войны

МИД Украины: Венгрии следует почтить память жертв Корюковской резни
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Стрингер / РИА Новости

Венгрии следует публично почтить память жертв Корюковской резни, которую во время Великой Отечественной войны учинили отряды СС и солдаты венгерской Королевской армии. К этому Будапешт призвал МИД Украины.

«Украина благодарна президенту Германии Франку-Вальтеру Штайнмайеру, который в 2022 году посетил Корюковку и почтил память жертв. (...) Убеждены, что шаги по чествованию памяти жертв Корюковской резни были бы уместными и со стороны официального Будапешта», — говорится в публикации.

Корюковская трагедия — историографическое название карательной операции на территории Черниговской области, которую с 1 на 2 марта 1943 года провели отряды СС и солдаты 105-й легкой дивизии под командованием генерал-лейтенанта Золтана Йогана Алдя-Папа. В результате резни погибли около 6700 человек.

Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто обвинил президента Украины Владимира Зеленского во лжи о неисправности нефтепровода «Дружба».

26 февраля Венгрия выдвинула требование ЕС отправить на Украину независимую комиссию, которая расследует обстоятельства повреждения «Дружбы» и возможность возобновления работы объекта.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Украина атаковала российский газовоз в Средиземном море

    Операция США в Иране отвлекла ЕС от Украины

    Названы бюджетные направления для отпуска в России весной

    Российский рынок разогнался по числу проданных машин

    Бензин в Санкт-Петербурге стал товаром из категории 18+

    Заявление Орешкина о планах ЦБ по контролю денежных переводов оказалось фейком

    В Японии оценили выгоды от покупки российских энергоносителей

    Назван сценарий наземной операции Израиля на территории Ирана

    Лукашенко обозначил конфликт США и Израиля с Ираном двумя словами

    57-летняя супермодель без штанов снялась в рекламе

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok