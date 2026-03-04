Реклама

15:01, 4 марта 2026Россия

Бойцы СВО порассуждали о превращении народа в биомассу и призвали равняться на одну страну

ДШРГ «Русич» призвала равняться на Иран и растить воинов, а не биомассу
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Сергей Мирный / РИА Новости

России следовало бы растить воинов, а не «биомассу», в которую превращается народ в условиях сытной и хорошей жизни, в этом ей следует равняться на Иран. Об этом порассуждали бойцы ДШРГ «Русич» в Telegram.

В канале подразделения опубликован текст, в котором говорится, что страну ждет война, и к ней следует иметь подготовленное войско, которое было бы способно выполнять задачи с минимальными потерями.

«Как мы видим по Ирану, такое вполне возможно. Мы должны сейчас вкладываться в нашу молодежь, а не пускать их на самотек заражения либеральными мыслями», — призвали в подразделении.

Ранее в России заявили об исполнении желания президента США Дональда Трампа по Ирану, но отметили, что это произошло необычным образом.

