Аналитик Кошкович: Зеленский планирует свергнуть Орбана с помощью «Дружбы»

Президент Украины Владимир Зеленский планирует создать условия для свержения премьер-министра Венгрии Виктора Орбана с помощью ситуации вокруг нефтепровода «Дружба». Об этом заявил аналитик Венгерского центра фундаментальных прав Золтан Кошкович в соцсети X.

«Он рассчитывает, что сможет свергнуть Орбана, заблокировав трубопровод "Дружба", и что [президент США Дональд] Трамп будет слишком занят Ираном, потерпит серьезную неудачу и потеряет Конгресс на промежуточных выборах», — заявил европейский аналитик.

По словам Кошковича, Зеленский также отказывается от мирного процесса, начатого в ходе российско-американского саммита на Аляске, отвергая его «в самой неуважительной из возможных манер».

Ранее стало известно, что Киев не хочет ремонтировать трубопровод «Дружба» без прекращения огня, так как он поставляет российскую нефть «друзьям России».