Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
11:35, 4 марта 2026Мир

В Европе раскрыли план Зеленского

Аналитик Кошкович: Зеленский планирует свергнуть Орбана с помощью «Дружбы»
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Liesa Johannssen / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский планирует создать условия для свержения премьер-министра Венгрии Виктора Орбана с помощью ситуации вокруг нефтепровода «Дружба». Об этом заявил аналитик Венгерского центра фундаментальных прав Золтан Кошкович в соцсети X.

«Он рассчитывает, что сможет свергнуть Орбана, заблокировав трубопровод "Дружба", и что [президент США Дональд] Трамп будет слишком занят Ираном, потерпит серьезную неудачу и потеряет Конгресс на промежуточных выборах», — заявил европейский аналитик.

По словам Кошковича, Зеленский также отказывается от мирного процесса, начатого в ходе российско-американского саммита на Аляске, отвергая его «в самой неуважительной из возможных манер».

Ранее стало известно, что Киев не хочет ремонтировать трубопровод «Дружба» без прекращения огня, так как он поставляет российскую нефть «друзьям России».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Украина атаковала российский газовоз в Средиземном море

    Операция США в Иране отвлекла ЕС от Украины

    Названы бюджетные направления для отпуска в России весной

    Российский рынок разогнался по числу проданных машин

    Бензин в Санкт-Петербурге стал товаром из категории 18+

    Заявление Орешкина о планах ЦБ по контролю денежных переводов оказалось фейком

    В Японии оценили выгоды от покупки российских энергоносителей

    Назван сценарий наземной операции Израиля на территории Ирана

    Лукашенко обозначил конфликт США и Израиля с Ираном двумя словами

    57-летняя супермодель без штанов снялась в рекламе

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok