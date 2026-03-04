В конфликте на Ближнем Востоке увидели угрозу для торговли золотом и серебром

Конфликт на Ближнем Востоке нарушил мировые потоки золота и серебра. Угрозу торговле драгоценными металлами увидели аналитики Financial Times (FT).

Причиной стали перебои в авиасообщении с Дубаем — крупном центре транспортировки драгметаллов. На столицу Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) приходилось порядка 20 процентов мирового потока золота в 2025 году.

Через страну Персидского залива транзитом идут ресурсы из Африки, которые перерабатывают в ОАЭ, а также потоки из Европы в Азию. Дубай был вторым в мире экспортером золота в 2024 году, а Индия — крупнейшим покупателем.

В случае длительного нарушения поставок конфликт между Ираном и Израилем может привести к росту цен на азиатских рынках и в целом к увеличению волатильности цен металлов, считают трейдеры и аналитики.

4 марта Иран заявил об установлении полного контроля над Ормузским проливом. По словам заместителя командующего Военно-морскими силами Корпуса стражей исламской революции Ирана Мохаммада Акбарзаде, транспортная артерия находится под полным контролем ВМС КСИР Ирана. Акбарзаде отметил, что в проливе силы КСИР уничтожили уже более десяти нефтяных танкеров. Он добавил, что судоходство в этой части акватории невозможно.

