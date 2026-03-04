Реклама

13:02, 4 марта 2026Мир

В Кремле анонсировали встречу Путина с европейским политиком

Песков: Путин 4 марта примет в Кремле главу МИД Венгрии Сийярто
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)
Дмитрий Песков

Дмитрий Песков. Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

Президент России Владимир Путин 4 марта примет в Кремле главу МИД Венгрии Петера Сийярто. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Путин примет в Кремле министра внешнеэкономических связей и иностранных дел Венгрии господина Сийярто, который находится в Москве с рабочим визитом», — отметил Песков.

По его словам, на предстоящей встрече будет обсуждаться ситуация с блокировкой поставок по нефтепроводу «Дружба» со стороны Украины.

Ранее Петер Сийярто заявил, что если на парламентских выборах в Венгрии одержит победу действующий премьер-министр страны Виктор Орбан, то у Киева скорее кончатся деньги, чем у Будапешта нефть. Он также обвинил украинского лидера Владимира Зеленского во лжи о неисправности нефтепровода «Дружба».

