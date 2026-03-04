В Кремле оценили решение Франции и Германии в сфере ядерного оружия

Песков заявил, что переговоры по ядерному вопросу должны вестись и с Европой

Сотрудничество Германии и Франции в сфере ядерного оружия показывает, что переговоры по стратегической стабильности должны вестись не только с США, но и с Европой. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Наверное, эти слова лишний раз подчеркивают правоту российской стороны, когда она говорит, что далее вести переговоры по стратстабильности можно, только принимая во внимание и с участием Великобритании и Франции, то есть европейских ядерных держав», — сказал представитель Кремля.

При этом Песков подчеркнул, что сегодня ядерное сдерживание остается краеугольным камнем глобальной безопасности.

3 марта стало известно, что Германия и Франция начали сотрудничество в сфере ядерного оружия. В документе сообщается, что стороны создали руководящую группу высокого уровня по ядерному сотрудничеству, которая будет служить двусторонней основой для диалога по вопросам доктрины и координации стратегического сотрудничества.