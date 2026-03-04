Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:14, 4 марта 2026Россия

В Кремле заявили о постановке Путиным острых вопросов перед членами правительства

Песков: Путин обсудит острые вопросы на совещании с членами правительства
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Александр Казаков / POOL / РИА Новости

Президент России Владимир Путин обсудит острые вопросы на совещании с членами правительства. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Во второй половине дня Путин намерен провести совещание с членами правительства. Будут оперативные вопросы рассматриваться, а также текущие острые вопросы», — обозначил Песков.

Как уточнил пресс-секретарь главы государства, в качестве профильной темы на совещании поднимут вопросы обеспечения российских регионов общественным транспортом.

Кроме того, в планах президента России на среду, 4 марта, по видеосвязи открыть несколько новых образовательных объектов в стране.

Ранее в Кремле анонсировали встречу Путина с европейским политиком. Речь шла о главе МИД Венгрии Петере Сийярто.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Появились кадры атакованного Украиной российского газовоза

    В МИД высказались о работе по возвращению россиян из Ирана

    Мужчины и женщины поделились свидетельствующими о скором разводе случаями на свадьбах

    Раскрыт неожиданный факт о прошедших психотерапию людях

    На Западе заявили о подготовке Ирана к получению истребителей России

    Россиянки стали показывать моложавых матерей и породили новый тренд

    Готовность России нарастить поставки нефти в Индию оценили

    Подлодка атаковала иранский фрегат IRIS Dena у берегов Шри-Ланки

    Роднина объяснила отсутствие санкций в отношении спортсменов из США и Израиля

    Россиянам вернут деньги за купленные на Ближний Восток туры

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok