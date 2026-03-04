В Кремле заявили о постановке Путиным острых вопросов перед членами правительства

Песков: Путин обсудит острые вопросы на совещании с членами правительства

Президент России Владимир Путин обсудит острые вопросы на совещании с членами правительства. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Во второй половине дня Путин намерен провести совещание с членами правительства. Будут оперативные вопросы рассматриваться, а также текущие острые вопросы», — обозначил Песков.

Как уточнил пресс-секретарь главы государства, в качестве профильной темы на совещании поднимут вопросы обеспечения российских регионов общественным транспортом.

Кроме того, в планах президента России на среду, 4 марта, по видеосвязи открыть несколько новых образовательных объектов в стране.

Ранее в Кремле анонсировали встречу Путина с европейским политиком. Речь шла о главе МИД Венгрии Петере Сийярто.