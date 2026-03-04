Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
01:24, 4 марта 2026Мир

В Ливане назвали число пострадавших из-за атак Израиля

Минздрав Ливана: Из-за ударов Израиля погибли 50 человек
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Из-за ударов Израиля по Ливану за два дня погибли 50 человек, еще 335 получили ранения. Такое число назвал Минздрав страны на своей странице в социальной сети Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Отмечается, что под удар попали южные пригороды Бейрута, а также южные и восточные регионы Ливана.

Ранее начальник генерального штаба Армии обороны Израиля Эяль Замир объявил, что его страна начинает наступательную операцию в Ливане против шиитской группировки «Хезболла». По его словам, Израиль не просто обороняется, но и хочет перейти в наступление.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Иран заявил об установлении полного контроля над Ормузским проливом

    США нанесли удар по пунктам управления и контроля КСИР

    Захарова прокомментировала планы Германии и Польши по развитию ядерных возможностей

    КСИР назвал потери США и Израиля с начала конфликта

    Иран сбил американский истребитель F-15

    Трамп стал рекордсменом по числу военных атак по другим государствам

    В Ливане назвали число пострадавших из-за атак Израиля

    В России заявили о затяжном характере конфликта на Ближнем Востоке

    Манекенщица с париком на лобке вышла на подиум на Неделе моды

    В США рассказали о прорыве Ираном американских систем ПВО в ОАЭ

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok