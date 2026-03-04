В Ливане назвали число пострадавших из-за атак Израиля

Минздрав Ливана: Из-за ударов Израиля погибли 50 человек

Из-за ударов Израиля по Ливану за два дня погибли 50 человек, еще 335 получили ранения. Такое число назвал Минздрав страны на своей странице в социальной сети Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Отмечается, что под удар попали южные пригороды Бейрута, а также южные и восточные регионы Ливана.

Ранее начальник генерального штаба Армии обороны Израиля Эяль Замир объявил, что его страна начинает наступательную операцию в Ливане против шиитской группировки «Хезболла». По его словам, Израиль не просто обороняется, но и хочет перейти в наступление.

