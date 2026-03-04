В МИД назвали число покинувших Иран через соседние страны россиян

Около 300 граждан России покинули Иран через Азербайджан, Армению и Туркмению. Об этом рассказала на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает корреспондент «Ленты.ру».

«По состоянию на третье марта через Азербайджан были вывезены 253 гражданина Российской Федерации, 31 был вывезен через Армению, 8 человек пересекли ирано-туркменскую границу», — рассказала Захарова.

Она заверила, что работа по возвращению граждан России из Ирана продолжается.

Ранее Захарова рассказала, что дипломаты МИД России признательны властям Армении, Азербайджана и Туркмении за содействие в возвращении россиян из Ирана.