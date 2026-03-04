Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
13:40, 4 марта 2026Бывший СССР

В МИД назвали число покинувших Иран через соседние страны россиян

Захарова: Около 300 граждан России покинули Иран через граничащие страны
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Dilara Senkaya / Reuters

Около 300 граждан России покинули Иран через Азербайджан, Армению и Туркмению. Об этом рассказала на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает корреспондент «Ленты.ру».

«По состоянию на третье марта через Азербайджан были вывезены 253 гражданина Российской Федерации, 31 был вывезен через Армению, 8 человек пересекли ирано-туркменскую границу», — рассказала Захарова.

Она заверила, что работа по возвращению граждан России из Ирана продолжается.

Ранее Захарова рассказала, что дипломаты МИД России признательны властям Армении, Азербайджана и Туркмении за содействие в возвращении россиян из Ирана.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Появились кадры атакованного Украиной российского газовоза

    В московский бизнес-центр нагрянули с обысками

    Apple перестала продавать один тип ноутбуков

    Раскрыт неожиданный факт о прошедших психотерапию людях

    Артемий Лебедев призвал комика Сабурова благодарить судьбу

    Израиль призвал эвакуировать жителей юга Ливана

    Иностранец с ледорубом пытался вскрыть банкомат в центре Москвы

    В Минобороны предложили распространить выплаты за ранение на еще одну категорию бойцов СВО

    В России назвали атаку на Иран «верхом попрания прав человека»

    В Кремле заявили об отсутствии просьб увеличить поставки нефти и газа в ЕС

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok