Минобороны: В зоне СВО сбили девять управляемых авиационных бомб ВСУ

В зоне проведения специальной военной операции (СВО) за сутки сбили девять управляемых авиационных бомб Вооруженных сил Украины (ВСУ). Подробности о применении противником умных бомб раскрыли в Минобороны России.

Речь идет об управляемых авиационных бомбах, которые называют умными за счет высокой точности и большого радиуса боевого применения.

Кроме того, за сутки ВСУ применили в зоне СВО 204 беспилотных летательных аппарата самолетного типа. Все они также были уничтожены российскими средствами противовоздушной обороны.

Ранее были названы цели ударов Вооруженных сил России по Украине. Сообщалось, что атаки были совершены по объектам энергетики и транспорта, которые использовались в интересах украинского военно-промышленного комплекса.