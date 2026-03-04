Названы цели ударов ВС России по Украине

Минобороны: ВС России ударили по объектам энергетики и транспорта

Российские войска ударили по объектам энергетики и транспорта на Украине. Об этом журналистам сообщили в Минобороны.

Отмечается, что цели использовались в интересах украинского военно-промышленного комплекса.

Помимо этого, Вооруженные силы (ВС) России атаковали склад боеприпасов, места подготовки и запуска ударных беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, а также пункты временной дислокации украинских войск и иностранных наемников.

Ранее стало известно, что беспилотники Вооруженных сил Украины ударили по Кировской области, расположенной в тысяче километров от границы. По словам губернатора региона Александра Соколова, пострадавших в результате прилетов нет.