Россия
12:06, 4 марта 2026Россия

Названы цели ударов ВС России по Украине

Минобороны: ВС России ударили по объектам энергетики и транспорта
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Российские войска ударили по объектам энергетики и транспорта на Украине. Об этом журналистам сообщили в Минобороны.

Отмечается, что цели использовались в интересах украинского военно-промышленного комплекса.

Помимо этого, Вооруженные силы (ВС) России атаковали склад боеприпасов, места подготовки и запуска ударных беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, а также пункты временной дислокации украинских войск и иностранных наемников.

Ранее стало известно, что беспилотники Вооруженных сил Украины ударили по Кировской области, расположенной в тысяче километров от границы. По словам губернатора региона Александра Соколова, пострадавших в результате прилетов нет.

