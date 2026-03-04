В московский бизнес-центр нагрянули с обысками

В московском бизнес-центре Port Plaza проходят обыски

В московском бизнес-центре Port Plaza проходят обыски, сообщает РЕН ТВ.

По предварительным данным, в одном из офисов нашли патроны.

Ранее была раскрыта причина задержания последней участницы «Съезда народных депутатов» (признана в России нежелательной и террористической) Галины Фильченко. Организация призывала к свержению власти и изменению конституционного строя в России. Причиной обысков дома у Фильченко сотрудниками ФСБ может быть ее связь с бывшим депутатом Госдумы Ильей Пономаревым (внесен в реестр иноагентов и заочно осужден по террористическим статьям).