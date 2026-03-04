В Москве включат пение птиц для проверки систем оповещения

В среду, 4 марта, в Москве заиграет музыка с пением птиц в рамках проверки систем оповещения. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на столичный департамент по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности.

Громкоговорители включатся в 10:45. Из них зазвучит музыкальное сопровождение и голоса птиц, обитающих в Московском регионе. Сигнал будет продолжаться в течение одной минуты. Отмечается, что в проверке будут задействованы не все устройства в городе.

В ведомстве подчеркнули, что комплексная проверка является плановой и проводится во всех российских городах для поддержания систем оповещения в рабочем состоянии.

В прошлый раз проверка систем проводилась 1 октября 2025 года. Тогда МЧС призвало граждан сохранять спокойствие и не паниковать.