В России назвали лучший сценарий исхода конфликта для Ирана

Депутат Новиков: Для самого Ирана хорошего сценария в этом конфликте нет

Какие бы меры президент Дональд Трамп в текущем конфликте не предпринимал, для Ирана хорошего сценария в этой ситуации нет, если только страна не продемонстрирует высокую степень сопротивления внешней агрессии, считает депутат Дмитрий Новиков. Своим мнением он поделился в разговоре с «Лентой.ру».

Ранее в The New York Times заявили, что политики США не хотят нести ответственность за последствия войны с Ираном. Как подчеркивается в материале, США намерены оставить «90-миллионное население Ирана разбираться с последствиями».

Депутат заявил, что Трамп в любом случае заводит своими действиями иранскую ситуацию в тупик. По его словам, стремление зайти в суверенную страну и устроить там «счастливую жизнь» — это такая же провокационная глупость, как и атака на государство в расчете на то, что со временем там все само собой образуется.

«Какие бы американский президент дальше не предпринимал меры, для самого Ирана хороших сценариев в этой ситуации нет. Самый лучший — это если Иран продемонстрирует достаточно высокую степень готовности к сопротивлению внешней агрессии, и США придется найти способ с потерей лица или без потери лица закончить этот конфликт», — сказал Новиков.

Ранее стало известно, что президент США Дональд Трамп готов поддержать иранских ополченцев, желающих взять в руки оружие для смены власти в стране, и продолжает публично и в частном порядке обдумывать несколько вариантов того, кто мог бы сменить свергнутого лидера страны.