В США отказались от ответственности за ситуацию на Ближнем Востоке

NYT: Политики США не хотят нести ответственность за последствия войны с Ираном

Политики США не хотят нести ответственность за последствия войны с Ираном. Об этом сообщает The New York Times (NYT).

По данным издания, раньше Вашингтон считал, что ответственность за ситуацию на Ближнем Востоке после интервенций лежит на нем самом. Теперь, как подчеркивается в материале, США намерены оставить «90-миллионное население Ирана разбираться с последствиями».

«В последние недели сторонники нападения на Иран заняли (...) позицию — что-то вроде "мы разрушим, они будут нести ответственность". Они отвергли идею, что Соединенные Штаты должны нести ответственность за то, что происходит внутри Ирана после войны», — утверждается в публикации.

Ранее стало известно, что президент США Дональд Трамп готов поддержать иранских ополченцев, желающих взять в руки оружие для смены власти в стране, и продолжает публично и в частном порядке обдумывать несколько вариантов того, кто мог бы сменить свергнутого лидера страны.