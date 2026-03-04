В России ответили Мерцу после слов о переговорах по теме Украины

Слуцкий: Европа пытается войти в переговоры по Украине с целью сорвать их

Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий ответил канцлеру Германии Фридриху Мерцу после слов о переговорах по теме Украины, заявив, что Европа пытается войти в диалог по урегулированию конфликта с целью сорвать этот процесс. Мнением политик поделился в Telegram.

«Европейские ястребы войны под маской голубей мира не оставляют попыток "втереться" в переговорный процесс по Украине. С понятной целью — сорвать его. Мерц заявил в Вашингтоне, что Европа не примет соглашение, заключенное "за спиной", без ее участия», — обозначил Слуцкий.

Парламентарий добавил, что европейские страны не могут преследовать иные цели, поскольку открыто готовятся к войне с Россией, наращивая вооруженные силы, а также продолжают внушать Киеву надежды на поражение России и будущее Украины в составе Евросоюза и НАТО.

«Когда США включились в процесс урегулирования конфликта, Старый Свет поднял истерику. Сами европейские столицы повесили железный занавес и продолжали инерционную политику русофобии. Сейчас же цинично утверждают, что "только мир, поддержанный и легитимизированный Европой, может быть по-настоящему прочным"», — заключил Слуцкий.

Ранее во время визита в Вашингтон Мерц заявил, что Европа откажется принять соглашение по Украине, заключенное без ее участия. Он также добавил, что у него сложилось впечатление о понимании президентом США Дональдом Трампом того, что стоит на кону и какое сейчас мнение у европейцев.

