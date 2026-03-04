Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
18:12, 4 марта 2026Бывший СССР

В России ответили на ноту Эстонии из-за ледокола

Посольство России в Эстонии ответило на ноту из-за ледокола «Мурманск»
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Александр Гальперин / РИА Новости

Посольство России в Эстонии ответило на ноту прибалтийской республики из-за ледокола «Мурманск». Об этом РИА Новости сообщили в российском посольстве.

Эстония вызвала временного поверенного в делах России для вручения дипломатической ноты 3 марта. Уточнялось, что она касалась процедурных правил передвижения российских ледоколов в территориальных водах Эстонии.

«Хотели бы обратить внимание, что возможный заход в территориальные воды Эстонии был осуществлен в ходе маневра ледокола "Мурманск" по освобождению заблокированного льдом судна, а излишняя политизация подобных случаев идет вразрез с принципами свободы судоходства», — заявили в посольстве.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Подлодка США потопила иранский фрегат в тысячах километров от Персидского залива. Удар торпеды по кораблю сняли на видео

    Назван неочевидный провокатор нескольких видов рака

    Соловьев оценил спортивную форму Макрона фразой «он не мачо, он ни о чем»

    В России предложили вернуть людям деньги за отмененные туры на Ближний Восток

    Мальта отказалась эвакуировать экипаж атакованного российского газовоза

    Путин установил численность ВС России

    Риски подорожания огурцов в России из-за войны в Иране оценили

    Стала известна судьба пострадавших при атаке на российский газовоз в Средиземном море

    В России отреагировали на решение МОК не отстранять американских и израильских спортсменов

    В России ответили на ноту Эстонии из-за ледокола

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok