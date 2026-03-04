В России ответили на ноту Эстонии из-за ледокола

Посольство России в Эстонии ответило на ноту из-за ледокола «Мурманск»

Посольство России в Эстонии ответило на ноту прибалтийской республики из-за ледокола «Мурманск». Об этом РИА Новости сообщили в российском посольстве.

Эстония вызвала временного поверенного в делах России для вручения дипломатической ноты 3 марта. Уточнялось, что она касалась процедурных правил передвижения российских ледоколов в территориальных водах Эстонии.

«Хотели бы обратить внимание, что возможный заход в территориальные воды Эстонии был осуществлен в ходе маневра ледокола "Мурманск" по освобождению заблокированного льдом судна, а излишняя политизация подобных случаев идет вразрез с принципами свободы судоходства», — заявили в посольстве.