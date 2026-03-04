Реклама

В России предложили вернуть людям деньги за отмененные туры на Ближний Восток

Алина Черненко

Фото: Rula Rouhana / Reuters

В Министерстве экономического развития (МЭР) предложили вернуть людям деньги за отмененные туры на Ближний Восток. Об этом заявил глава ведомства Максим Решетников на совещании президента России Владимира Путина с членами правительства, его слова приводит РИА Новости.

Чтобы компенсировать потери туротрасли, в МЭР подготовили распоряжение о возврате туристам средств за счет Фонда персональной ответственности туроператоров, уточнил чиновник.

Ранее ведомство рекомендовало туроператорам приостановить продажу туров в ОАЭ, Оман, Кувейт, Бахрейн, Катар и Саудовскую Аравию. В МЭР также подчеркнули, что компании должны информировать клиентов об актуальной обстановке в странах, куда планируются поездки.

