07:01, 4 марта 2026Россия

В России призвали ограничить один вид рекламы

Депутат Чернышов: Рекламные звонки и push-уведомления следует ограничить
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Рекламные звонки, SMS и push-уведомления во внерабочее время следует ограничить, поскольку они вызывают раздражение пользователей и подрывают доверие к цифровым сервисам — с таким предложением к министру цифрового развития Максуту Шадаеву обратился депутат Госдумы Борис Чернышов. Текст обращения есть в распоряжении «Ленты.ру».

Депутат сослался на данные исследования российского коммуникационного агентства Faves Communications, из которого следует, что рекламные звонки раздражают 52 процента опрошенных россиян, рассылки в мессенджерах — 46 процентов, push-уведомления — 43.

«Очевидно, что подобная практика формирует устойчивое раздражение, подрывает доверие к цифровым сервисам и в конечном итоге наносит репутационный ущерб самим компаниям, — заявил политик. — В этой связи представляется целесообразным проработать вопрос исключения возможности направления рекламных звонков, SMS и push-уведомлений во внерабочие часы — с обязательным учетом часового пояса абонента».

Чернышов подчеркнул, что речь идет не о новых барьерах для бизнеса, а о формировании более цивилизованных и уважительных стандартов цифровой коммуникации.

Ранее сообщалось, что в России с 1 марта ограничили использование иностранных слов на вывесках. Англицизмы в рекламе и информационных материалах запрещены, за исключением слов, официально считающихся литературной нормой.

