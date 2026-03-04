В России введут ГОСТ на маникюр

Мастер Евгений Пятышин о ГОСТе на маникюр: Нормативы будут невыгодны бизнесу

В России с 30 апреля введут ГОСТ на маникюр. Мастер маникюра Евгений Пятышин в беседе с Life.ru оценил новые требования Росстандарта.

Отмечается, что документ устанавливает нормативы времени на различные процедуры: классический обрезной маникюр — 45–60 минут, аппаратный — 40–70, покрытие гель-лаком — 15–25 минут, педикюр — 60–90 минут, моделирование ногтей — до 2,5 часа. По мнению Пятышина, многие нормативы не соответствуют реальности и будут невыгодны бизнесу.

«Массаж по 40 минут и спа-уход — это растянутая история. То же самое со спа-уходом: там есть определенные нормы, сколько ты наносишь продукта, его втираешь, используешь, и на 40 минут, даже на 20 минут, спа растянуть практически невозможно», — пояснил он.

Собеседник издания высказался и о таймингах маникюра. По его словам, 60 минут на гигиеническую обработку — адекватное время, но все зависит от мастера, техники и исходного состояния рук клиента. В то же время экспресс-вариант педикюра, который затрагивает только пальцы, по новым нормам занимает слишком много времени, считает эксперт.

Пятышин считает, что мастерам придется поднять цены на услуги, чтобы остаться на том же уровне дохода. «Просто никто не будет ходить, и так все подорожало», — подытожил он.

