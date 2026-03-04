Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
10:33, 4 марта 2026РоссияЭксклюзив

В России высказались о назначении нового верховного лидера Ирана

Депутат Чепа: Отец нового верховного лидера Ирана принял смерть мученика
Юлия Сычева
Юлия Сычева (корреспондент)
Моджтаба Хаменеи

Моджтаба Хаменеи. Фото: Office Of The Iranian Supreme Leader / WANA (West Asia News Agency)/Handout via Reuters

О новом верховном лидере Ирана известно мало, однако совет аятолл — это очень уважаемый орган, и ему виднее, кого выбирать наследником, считает депутат Алексей Чепа. Своим мнением он поделился в разговоре с «Лентой.ру».

Ранее сообщалось, что совет аятолл выбрал Моджтабу Хаменеи, сына Али Хаменеи, следующим верховным лидером Ирана. Смерть предыдущего аятоллы Хаменеи в Иране подтвердили 1 марта.

По словам депутата, назначение нового аятоллы Ирана не было обычной передачей власти наследнику. Он напомнил, что бывший верховный лидер был убит в результате террористического акта.

«Видите, большая часть семьи Хаменеи погибла. Мы говорим о террористическом акте, об убийстве аятоллы. Кстати, ему предлагали спрятаться, но он сказал, что всегда будет с народом, и остался в своей резиденции. Местонахождение резиденции всем было известно. Можно сказать, что он принял смерть мученика», — сказал Чепа.

Али Хаменеи был убит в результате атак США и Израиля на республику. Также в ходе атаки на Иран погибли четыре члена семьи аятоллы — дочь, зять, внук и одна из невесток.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Стоит очень-очень сильно их ударить». Трамп высказался о Германии и разгневался на Мерца

    В Москве заиграет музыка с пением птиц

    В российском городе раскрыта многомиллионная схема обогащения на уборке снега

    Лучший в мире рынок акций рухнул из-за паники

    Москалькова отчиталась о полученных от бойцов СВО обращениях

    Водителям напомнили о способных продлить жизнь машине весенних работах

    Россияне выступили против одного из способов пополнения госказны

    В России высказались о назначении нового верховного лидера Ирана

    Мужчинам старше 50 лет назвали три выдающих рак туалетных симптома

    Российских туристов отказались пустить на рейс Emirates из-за гражданства

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok