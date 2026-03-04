Реклама

Экономика
14:23, 4 марта 2026Экономика

В российском регионе пожаловались на зловонную квартиру-свалку с телами кошек

В поселке Хабаровского края пожаловались на квартиру-свалку с телами кошек
Полина Кислицына (Редактор)

В одном из поселков Хабаровского края пожаловались на зловонную квартиру-свалку с телами кошек. Помещение не могут убрать на протяжении трех недель. Внимание на ситуацию в российском регионе обратил Telegram-канал Amur Mash.

Речь идет о населенном пункте Эльбан. Уточняется, что в квартире проживала 75-летняя пенсионерка более чем с десятью кошками. После того как та ушла из жизни, часть из них стала поедать ее тело. Двери в квартиру вскрыли в середине февраля. К моменту, когда это было сделано, некоторых кошек уже не было в живых. На записи, сделанной в квартире пенсионерки, можно увидеть скопления мусора и штукатурки на полу, а также разбросанную землю. Помимо этого, комнаты завалены экскрементами.

Несмотря на захламленность помещения и разложение останков животных, забрать оставшихся питомцев, которых подкармливают жильцы соседних квартир, и провести уборку не удается до сих пор. В администрации утверждают, что ищут организацию с лицензией на дезинфекцию и утилизацию биологических отходов.

Ранее с аналогичной проблемой столкнулись жители дома на севере столицы.

