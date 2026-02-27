Москвичи пожаловались на зловонную квартиру-свалку с телами животных и тараканами

На севере Москвы пожаловались на зловонную квартиру-свалку с телами животных

Жильцы одного из домов Москвы пожаловались на зловонную квартиру-свалку, заваленную мусором и телами животных. Внимание на ситуацию обратил Telegram-канал «Что там, Москва?».

Речь идет о доме на севере столицы, расположенном по адресу Дмитровское шоссе, 41. По информации источника, там проживала пенсионерка с «синдромом Плюшкина». Отмечается, что ее тело обнаружили лишь спустя год после ее ухода из жизни, а после того, как его вывезли из квартиры, захламленную квартиру запечатали, не убравшись в ней — хотя жильцов дома заверили в обратном. В результате соседи бывшей хозяйки страдают от запаха гнили из-за мусора и останков животных, которые жили с пенсионеркой.

На кадрах, снятых жильцами дома, видно, что прихожая, кухня и еще одна комната в помещении, принадлежавшем пожилой женщине, завалены пакетами, пластиковыми бутылками и другим мусором. Кроме того, квартира кишит тараканами, а жильцам приходится терпеть запах гнили, поскольку она фактически не заперта.

По словам женщины, которая в конце прошлого года приобрела жилье по соседству с захламленным, она с первых дней обратила внимание на резкий тяжелый запах разложения, который проникал к ней через стены, трубы и вентиляцию. Когда москвичка попросила управу района провести дезинфекцию в квартире пенсионерки, ей пригрозили полицией и «сказали, что делать ничего не собираются» — жилье за стеной муниципальное и сдавалось по договору социального найма. Жильцы дома опасаются за свое здоровье из-за запаха гнили, а также за безопасность, поскольку из-за кучи мусора в помещении может вспыхнуть пожар.

Ранее сообщалось, что житель Новосибирска превратил жилье в свалку, чтобы не пускать туда жену и дочь.