Появились кадры атакованного Украиной российского газовоза

Появились кадры российского газовоза, атакованного Украиной в Средиземном море

В сети появились кадры российского газовоза, атакованного Украиной в Средиземном море. Фото опубликовал проект OSINTtechnical в соцсети X.

На сделанном с воздуха снимке видны повреждения левого борта судна.

Ранее Минтранс России сообщил, что Украина атаковала российский газовоз «Арктик Метагаз» вблизи территориальных вод Мальты. По данным ведомства, судно было атаковано безэкипажными катерами, выпущенными с побережья Ливии.

Сообщалось, что благодаря действиям спасательных служб России и Мальты все члены экипажа — 30 российских граждан — были спасены. В Минтрансе квалифицировали произошедшее как акт международного терроризма и морского пиратства.