В США назвали условие для смены власти в Иране

Смена власти в Иране возможна только при проведении наземной операции, так как одних авиаударов недостаточно для достижения стратегических целей. Такое мнение выразил профессор Чикагского университета Роберт Пейп для CNN.
«Это никогда не работало», — сказал политолог.
По мнению эксперта, авиадуары скорее усиливают националистические настроения и позволяют действующей власти консолидировать общество перед лицом внешней угрозы. «Авиаудары не подталкивают людей к протестам на улицах», — подчеркнуло издание.
Ранее Совет аятолл выбрал Моджтабу Хаменеи, сына Али Хаменеи, следующим верховным лидером Ирана. «Ассамблея экспертов под давлением Корпуса стражей исламской революции избрала Моджтабу Хаменеи следующим лидером Исламской Республики», — говорится в сообщении.