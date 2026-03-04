Реклама

09:21, 4 марта 2026Мир

В США назвали условие для смены власти в Иране

CNN: Смена власти в Иране только при проведении наземной операции США
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Sharafat Ali / Reuters

Смена власти в Иране возможна только при проведении наземной операции, так как одних авиаударов недостаточно для достижения стратегических целей. Такое мнение выразил профессор Чикагского университета Роберт Пейп для CNN.

«Это никогда не работало», — сказал политолог.

По мнению эксперта, авиадуары скорее усиливают националистические настроения и позволяют действующей власти консолидировать общество перед лицом внешней угрозы. «Авиаудары не подталкивают людей к протестам на улицах», — подчеркнуло издание.

Ранее Совет аятолл выбрал Моджтабу Хаменеи, сына Али Хаменеи, следующим верховным лидером Ирана. «Ассамблея экспертов под давлением Корпуса стражей исламской революции избрала Моджтабу Хаменеи следующим лидером Исламской Республики», — говорится в сообщении.

