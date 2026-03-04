В США усомнились в возможности смены власти в Иране по одной причине

Смена режима в Иране маловероятна, так как система управления Исламской Республики устроена так, что устранение верховного лидера не приведет к автоматическому краху режима. Такое мнение выразил профессор Университета Джонса Хопкинса Вали Наср для CNN.
«Мы можем уничтожить верхушку, но система создана для функционирования», — сказал эксперт.
Наср отмечает, что власть внутри страны функционирует на основе так называемого «глубинного государства» за счет бюрократов, представителей духовенства и командиров Корпуса стражей исламской революции, а не верховного лидера.
Ранее профессор Чикагского университета Роберт Пейп заявил, что смена власти в Иране возможна только при проведении наземной операции, так как одних авиаударов недостаточно для достижения стратегических целей.